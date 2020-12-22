Португальський музикант Андре Антунес прославився завдяки ролику з диким американським проповідником Кеннетом Коуплендом на тлі хеві-металу. Антунес відповідним чином, дає нам новий тип християнської проповіді, який ми ніколи не знали, що нам потрібен.

Андре Антунес – гітарист, який обожнює рок-музику, але має пристрасть до класики і всіх інших жанрів. Часто можна почути, як він змішує поп-естетику з класичними гармоніями, заснованими на фундаменті, орієнтованому на важкий рок.

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Всі його музичні кліпи, які одразу стають вірусними, можна знайти на його YouTube-каналі.

Розваги 24 пропонують послухати найкращі метал-кавери Андре Антунеса.

Пісня, яка отримала назву від рядків проповіді Коупленда – "Я вимагаю засудження вас [COVID-19]" і "Я вимагаю негайну вакцинацію!"

Варто зазначити, що проповідь Коупленда не перше відео, яке Антунес обробив хеві-металом. В листопаді він також наклав музику на молебень телеєвангелістки Паули Уайт з приводу переобрання Дональда Трампа.

З новенького – водій таксі служби Uber намагається вигнати з авто ненависну йому пасажирку. Під музику Андре це виглядає страхітливо.

Схоже, що проповіді Коупленда музиканту довподоби більш за все – ще один металкор з відомим у США проповідником на вокалі!

Барбекю. Пиво. Свобода. Палкі промови брутальних активістів – під важку музику наливаються небаченими фарбами.

Проте є у Андре і прості та зрозумілі речі – попурі за темами десяти відомих композиторів.