Португальский музыкант Андре Антунес прославился благодаря ролику с диким американским проповедником Кеннетом Коуплендом на фоне хэви-метала. Антунес соответствующим образом, дает нам новый тип христианской проповеди, который мы никогда не знали, что нам нужен.

Андре Антунес – гитарист, который обожает рок-музыку, но питает страсть к классике и всем другим жанрам. Часто можно услышать, как он смешивает поп-эстетику с классическими гармониями, основанными на фундаменте, ориентированном на тяжелый рок.

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Все его музыкальные клипы, которые сразу становятся вирусными, можно найти на его YouTube-канале.

Развлечения 24 предлагают послушать лучшие метал-каверы Андре Антунеса.

Песня, которая получила название от строк проповеди Коупленда – "Я требую осуждения вас [COVID-19]" и "Я требую немедленную вакцинацию!"

Стоит отметить, что проповедь Коупленда не первое видео, которое Антунес обработал хэви-металлом. В ноябре он также наложил музыку на молебен телеевангелистки Паулы Уайт по поводу переизбрания Дональда Трампа.

Из новенького – водитель такси службы Uber пытается выгнать из авто ненавистную ему пассажирку. Под музыку Андре это выглядит устрашающе.

Похоже, что проповеди Коупленда музыканту нравятся больше всего – еще один металкор с известным в США проповедником на вокале!

Барбекю. Пиво. Свобода. Пылкие речи брутальных активистов – под тяжелую музыку приобретают невиданных красок.

Однако есть у Андре и простые и понятные вещи – попурри по темам десяти известных композиторов.