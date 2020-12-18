Нужна дополнительная доза праздничного настроения? Не ищите ничего, кроме Blob Opera, последнего впечатляющего эксперимента Google с машинным обучением, в котором вы сами можете управлять оркестром из пластилиновых капель.

Команда Google по искусству и культуре вместе с художником Дэвидом Ли воплотили очень смелую идею – писать музыку не с помощью драм-машины или гитарных симуляторов. Они решили, что неплохо было бы взяться за самое больное – за горло. И написали умный симулятор оперного пения и а-капелла – Blob Opera. В нем хор из четырех волшебных красочных капель исполнит серенаду под волнующую оперную музыку.

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Blob Opera разработан в виде смешной анимированной игры, где можно ни о чем не думать, а просто гонять курсор по экрану и наслаждаться. Даже никаких навыков пения не требуется. Просто перетащите яркие капли вверх и вниз, чтобы изменить высоту тона. Или вперед и назад для различных гласных звуков.

Introducing Blob Opera a machine learning experiment by @daviddotli which you can use to create a song with 4 opera voice types. Share your composition with friends - no music skills required - or get inspired by a festive carol performed by the Blobs. https://t.co/l8kjKKmwwT pic.twitter.com/h6PNFRHzZR — Google Arts&Culture (@googlearts) December 15, 2020

А чтобы почувствовать больше праздника – нажмите на рождественскую елку – и вы получите праздничный сюрприз, основанный на самых популярных рождественских колядках.

Мы разработали модель машинного обучения, обученную голосам четырех оперных певцов, чтобы создать захватывающий эксперимент для всех, независимо от музыкальных навыков. Тенор Кристиан Джоэл, бас Фредерик Тонг, меццо-сопрано Джоанна Гэмбл и сопрано Оливия Даутни записали 16 часов пения. В эксперименте вы не слышите их голоса, но модель машинного обучения понимает, как звучит оперное пение, на основе того, что она узнала от них,

– объясняет один из разработчиков Дэвид Ли.

Стоит добавить, что помимо очень легкой программы обучения в симуляторе присутствуют кнопка "Запись" и библиотека с примерами. Поэтому можно вдохновиться и записать близким в подарок собственную праздничную песню.