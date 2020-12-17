"Один дома" – один из кассовых чемпионов 90-х годов прошлого века и одна из лучших новогодних американских комедий всех времен. Очень хороший и понятный любому юмор, подбор актеров и их игра, сам сюжет – здесь идеально все. Но предположим, что Кевин остался дома не один, а с кошкой.

Известная лента снята в манере рождественской истории, она пропитана предвкушением праздника. Зритель это праздник получает, не только впервые увидев этот фильм, но и во время повторных просмотров. Милый и смешной фильм рассчитан на просмотр всей семьей, который можно смотреть каждый год, и, кажется, это никогда не надоест.

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Авторы Youtube-канала OwlKitty считают, что их кошка должна быть в каждом известном фильме или телешоу. Чтобы отпраздновать рождественские и новогодние праздники, хозяева OwlKitty создали забавную пародию. В ней веселая киса осталась вместе с Кевином Маккаллистером дома. Пользователи сети оценили этот забавный эксперимент, поэтому ролик быстро стал вирусным, набрав более 200 тысяч просмотров.

Новая забавная видео-пародия на фильм "Один дома":