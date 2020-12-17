"Сам удома" – один із касових чемпіонів 90-х років минулого століття та одна з найкращих новорічних американських комедій усіх часів. Дуже добрий і зрозумілий будь-кому гумор, підбір акторів та їхня гра, сам сюжет – тут ідеально все. Але припустімо, що Кевін залишився вдома не сам, а з кішкою.

Відома стрічка знята в манері різдвяної історії, вона просякнута передчуттям свята. Глядач це свято отримує, не тільки вперше побачивши цей фільм, але і під час повторних переглядів. Милий та смішний фільм розрахований на перегляд всією сім'єю, який можна дивитися щороку, і, здається, це ніколи не набридне.

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Автори Youtube-каналу OwlKitty вважають, що їхня кішка має бути в кожному відомому фільмі або телешоу. Щоб відсвяткувати різдвяні та новорічні свята, господарі OwlKitty створили кумедну пародію. В ній весела киця залишилась разом з Кевіном Маккаллістером вдома. Користувачі мережі оцінили цей кумедний експеримент, тож ролик швидко став вірусним, набравши майже 200 тисяч переглядів.

Нова кумедна відео-пародія на фільм "Сам удома":