"Сам удома": якби Кевін Маккаллістер залишився удвох з котом – кумедна пародія
"Сам удома" – один із касових чемпіонів 90-х років минулого століття та одна з найкращих новорічних американських комедій усіх часів. Дуже добрий і зрозумілий будь-кому гумор, підбір акторів та їхня гра, сам сюжет – тут ідеально все. Але припустімо, що Кевін залишився вдома не сам, а з кішкою.
Відома стрічка знята в манері різдвяної історії, вона просякнута передчуттям свята. Глядач це свято отримує, не тільки вперше побачивши цей фільм, але і під час повторних переглядів. Милий та смішний фільм розрахований на перегляд всією сім'єю, який можна дивитися щороку, і, здається, це ніколи не набридне.
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Автори Youtube-каналу OwlKitty вважають, що їхня кішка має бути в кожному відомому фільмі або телешоу. Щоб відсвяткувати різдвяні та новорічні свята, господарі OwlKitty створили кумедну пародію. В ній весела киця залишилась разом з Кевіном Маккаллістером вдома. Користувачі мережі оцінили цей кумедний експеримент, тож ролик швидко став вірусним, набравши майже 200 тисяч переглядів.
Нова кумедна відео-пародія на фільм "Сам удома":
Чим відома киця OwlKitty?Завдяки своїм експертним навичкам редагування Тібо Чарроппін поміщає свою домашню улюбленицю в головні ролі відомих фільмів. Десятки сцен викликають усмішки на її сторінці в Instagram. Перший пост OwlKitty був розміщений в листопаді 2018 року. У сторінки більше 720 тис підписників, що підтримує славу милої кішки.
Зірка Instagram з'являється в кадрах з фільмів "Зоряні війни", "Пірати Карибського моря", "Король Лев" і "Гаррі Поттер". Багато хто вважає, що вона покращує ці відомі фільми.
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