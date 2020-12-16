Стрічки "Сам удома" і "Саму дома 2: Загублений в Нью-Йорку" вважаються культовими різдвяними фільмами. Більшість з нас переглядали їх десятки разів, а Різдво навіть складно уявити без пригод Кевіна Маккалістера. Попри це, фільми переповнені цікавими моментами, які не так легко помітити.

BoredPanda підготували добірку неочевидних деталей з фільмів "Сам удома". Перевірте свою уважність та спробуйте відшукати їх під час наступного перегляду улюбленого кіно. Читайте також: Дев'ятирічного хлопчика називають двійником Кевіна Маккалістера з "Сам удома": як він виглядає #1 На знімку подружки Базза насправді зображена не дівчина, а хлопець у перуці #2 Квиток на літак, що був призначений для Кевіна, зіпсували та викинули у сміття ввечері перед польотом #3 Коли Гаррі прикидався поліцейським, у нього на краватці був затискач у формі пістолета #4 Дональд Трамп знявся у другій частині фільму лише тому, що йому належав готель, у якому мали відбуватися зйомки #5 У першій частині фільму Марв носив фальшиві ноги #6 У "Сам удома 2" Фуллер носить ту ж саму куртку, яка була на Кевіні у першому фільмі #7 "Янголи з брудними душами" – несправжній фільм, частини якого зняли спеціально для "Сам удома" #8 У "Сам удома 2" Марв схопив іншого хлопчика, тому що у нього була така сама шапка, як у Кевіна у першому фільмі #9 На початку фільму тато Кевіна говорить, щоб той поприбирав машинки, тому що "тітка Леслі ледь не зламала собі шию". Кевін запам'ятав і використав ці іграшки у боротьбі з бандитами #10 Гаррі був одружений. Коли по ньому лазить павук, добре видно обручку на безіменному пальці #11 Поліцейський, який приїжджав до Маккалістерів у пошуках Кевіна, також збив статую перед будинком, але цього майже ніхто не помітив #12 У фургоні бандитів була колекція снігових куль, які Марв забирав з кожного пограбованого будинку #13 Дядько Роб і тітка Жоржетта, яким належав будинок у Нью-Йорку з другого фільму, з'явилися на екрані лише одного разу – на кілька секунд у першому частині #14 Кевін не лише залишився наодинці на Різдво, а ще й зрозумів, що Санта-Клауса не існує, адже молоко та печиво ніхто не з'їв #15 У "Сам удома 2" на руці Гаррі залишився шрам від опіку, який він отримав у першому фільмі