Маколей Калкін – виконавець ролі Кевіна Маккалістера у фільмах "Сам удома" – свого часу був мало не найвідомішою дитиною у світі. Незважаючи на те, що після прем'єри першого фільму минуло вже 30 років, маленького Кевіна досі знають і дорослі, і діти.

Дев'ятирічного Чарлі Фіцгіббона, який разом із сім'єю проживає у британському місті Кроулі, часто зупиняють на вулиці та перепитують чи це не він грає роль Кевіна Маккалістера у "Сам удома", повідомляє видання Mirror.

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Мама хлопчика Лін Фіцгіббон розповіла, що це почалося, коли Чарлі виповнилося 5 років. З того часу, особливо у зимову пору року, коли всі знову переглядають фільми про Кевіна, незнайомці часто не дають сім'ї проходу.

Нещодавно Лін поділилася фотографіями сина в мережі, і вони викликали нову хвилю ажіотажу та здивування. Ось деякі з них:









Я щасливий, тому що дуже люблю "Сам удома", я передивлявся ці фільми багато разів. А увага змушує мене почуватися знаменитістю, мені це подобаються,

– розповів Чарлі про свою несподівану популярність.