Час невпинно летить, і ось уже 30 років, як Кевін з культового новорічного фільму вперше залишився сам удома.

До ювілею фільму Disney та британська фуд-художниця Мішель Вібово об'єдналися та створили копію будинку Маккалістерів з імбирних пряників, розповідають Розваги 24.

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Мішель Вібово називає себе не просто кондитеркою, а й художницею та скульпторкою у світі їжі та солодощів. Вона створює торти з дивовижним дизайном, які справді можна вважати витворами не лише кулінарного мистецтва.

Цього разу вона втілила у життя не менш вражаючий проєкт – пряниковий будиночок, у якому маленький Кевін розважався та захищався від злодіїв, коли залишився вдома один.

Мені було приємно працювати з Disney над святковим пряниковим будиночком з "Сам удома", присвяченим 30-ій річниці виходу фільму. Хатинка ожила разом із персонажами та реквізитом – Кевіном, Гаррі та Марвом, і навіть коробками з піцою та сумнозвісними банками фарби,

– написала Мішель у своєму Instagram.

Солодкий будиночок вражає своїми розмірами. Його довжина – 1,8 метра, а ширина – 1,2 метра. Крім того, відтворена територія неймовірно деталізована. Тут можна побачити Кевіна, який лежить у кучугурі снігу після падіння на санчатах, злодіїв Гаррі та Марва, їхній фургон, машину служби доставки піци, будиночок на дереві та багато іншого. Над створенням цієї краси художниця працювала приблизно 300 годин.















Деталі пряникового будиночка із фільму "Сам удома" / Фото Lincolnshire Live

Пряниковий будиночок планують доставити в Королівську лікарню Марсдена у Лондоні, де його, ймовірно, з'їдять.