Время неумолимо летит, и вот уже 30 лет, как Кевин из культового новогоднего фильма впервые остался один дома.

К юбилею фильма Disney и британская фуд-художница Мишель Вибово обьединились и создали копию дома Маккалистеров из имбирных пряников, рассказывают Развлечения 24.

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Мишель Вибово называет себя не просто кондитером, а еще и художницей и скульптором в мире еды и сладостей. Она создает торты с удивительным дизайном, которые действительно можно считать произведениями не только кулинарного искусства.

В этот раз она воплотила в жизнь не менее впечатляющий проект – пряничный домик, в котором маленький Кевин развлекался и защищался от воров, когда остался дома один.

Мне было приятно работать с Disney над праздничным пряничным домиком с "Один дома", посвященным тридцатых годовщины выхода фильма. Избушка ожила вместе с персонажами и реквизитом – Кевином, Гарри и Марвом, а также коробками с пиццей и печально известными банками краски,

– написала Мишель в своем Instagram.

Сладкий домик поражает своими размерами. Его длина – 1,8 метра, а ширина – 1,2 метра. Кроме того, территория невероятно детализированная. Здесь можно увидеть Кевина, который лежит в сугробе после падения на санках, воров Гарри и Марва, их фургон, машину службы доставки пиццы, домик на дереве и многое другое. Над созданием этой красоты художница работала примерно 300 часов.















Детали пряничного домика из фильма "Один дома" / Фото Lincolnshire Live

Пряничный домик планируют доставить в Королевскую больницу Марсдена в Лондоне, где его, вероятно, сьедят.