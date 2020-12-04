Окунитесь в атмосферу праздника, поскольку ежегодный "Хогвартс в снегу" возвращается с большим количеством снега, чем когда-либо! Преобразование Косого переулка является частью ежегодного мероприятия "Хогвартс в снегу" в рамках Warner Bros Studio Tour, где декорации из франшизы фильма о Гарри Поттере претерпевают зимней трансформации.

Как сообщает Daily mail, ежегодный рождественский тур "Хогвартс в снегу" уже открылся для публики на лондонской студии Warner Bros. На новых фотографиях можно увидеть рождественскую версию съемочной площадки Гарри Поттера.

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Зима пришла в волшебный мир в праздничном виде. На длинных столах разложена копия праздничного застолья. Общая комната Гриффиндора и общежитие для мальчиков украшены оригинальным реквизитом.

Но настоящей магией является новинка 2020 года. Впервые зимней трансформации подвергся Косой переулок. Брусчатка и очаровательные фасады магазинов Косого переулка получили праздничный вид, задрапированный слоями кинематографического снега.



"Хогвартс в снегу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

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"Хогвартс в снегу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

Во время съемок фильмов о Гарри Поттере использовалось много различных типов "снега", каждый из которых был выбран из-за его "способности хрустеть под ногами, плавать, как падающие хлопья, или блестеть на свету, как лед, но никогда не таять,

– сообщает Warner Bros Studio Tour London.

И хотя Косой переулок не был в фильмах ни разу в снегу, создатели фильма все таки засыпали снегом волшебную торговую улицу, используя те же техники, в этом году.

Разве это не волшебно?

​"Хогвартс в снегу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Хогвартс в снегу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Хогвартс в снегу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Хогвартс в снегу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Хогвартс в снегу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Хогвартс в снегу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

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"Хогвартс в снегу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

Заснеженный Хогвартс будет работать до воскресенья, 17 января 2021 года. Билеты необходимо бронировать заранее, а все дополнительные возможности входят в стоимость билета.