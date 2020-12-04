Пориньте в атмосферу свята, оскільки щорічний "Гоґвортс в снігу" повертається з більшою кількістю снігу, ніж будь-коли! Перетворення Алеї Діаґон є частиною щорічного заходу "Гоґвортс в снігу" в рамках Warner Bros Studio Tour, де декорації з франшизи фільму про Гаррі Поттера зазнають зимової трансформації.

Як повідомляє Daily mail, щорічний різдвяний тур "Гоґвортс в снігу" вже відкрився для публіки на лондонській студії Warner Bros. На нових фотографіях можна побачити різдвяну версію знімального майданчика Гаррі Поттера.

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Зима прийшла в чарівний світ у святковому вигляді. Блискучі Різдвяні ялинки прикрашають Великий зал. На довгих столах розкладена копія святкового застілля. Загальна кімната Гріффіндора і гуртожиток для хлопчиків прикрашені оригінальним реквізитом.

Але справжньою магією є новинка 2020 року. Вперше зимової трансформації зазнала Алея Діаґон. Бруківка і чарівні фасади магазинів Алеї Діаґон отримали святковий вигляд, задрапірований шарами кінематографічного снігу.



"Гоґвортс в снігу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

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"Гоґвортс в снігу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

Під час зйомок фільмів про Гаррі Поттера використовувалося багато різних типів "снігу", кожен з яких був обраний через його "здатність хрустіти під ногами, плавати, як падаючі пластівці, або блищати на світлі, як лід, але ніколи не танути,

​– повідомляє Warner Bros Studio Tour London.

І хоча Алея Діаґон не була у фільмах жодного разу у снігу, творці фільму всеж таки засипали снігом чарівну торгову вулицю, використовуючи ті ж техніки, в цьому році.

Хіба це не чарівно?

​"Гоґвортс в снігу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Гоґвортс в снігу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Гоґвортс в снігу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Гоґвортс в снігу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Гоґвортс в снігу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Гоґвортс в снігу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

​

"Гоґвортс в снігу", Warner Bros Studio Tour / Фото Daily mail

Засніжений Гоґвортс працюватиме до неділі, 17 січня 2021 року. Квитки необхідно бронювати заздалегідь, а всі додаткові можливості входять у вартість квитка.