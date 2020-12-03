Не минуло й місяця після офіційного виходу відеогри Spider-Man: Miles Morales для PS5, як гравці виявили кумедний баг, що перетворює головного героя в різні предмети – цеглину, ліхтар, обігрівач та інші речі. За декілька днів в інтернеті з'явилися тисячі відео, на яких Майлз Моралес неочікувано постає в дивному образі.

Баг настільки потішив фанатів та розійшовся мережею, що на нього звернув увагу продюсер мультфільму "Людина-павук: Навколо всесвіту 2" Філіп Лорд, повідомляють Розваги 24.

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У своєму акаунті в Twitter продюсер написав, що його команді слід додати до сценарію смішний епізод перетворення Майлза Моралеса у ліхтар.

Ми повинні додати це до "Людини-павука: Навколо всесвіту 2", якщо ми маємо хоч трохи поваги до себе, – написав Філіп Лорд.

We’re putting this in Spider-Verse 2 if we have any self respect at all https://t.co/XdL9aLv88q — Phil Lord #WinGA #BlackLivesMatter #WearAMask (@philiplord) November 28, 2020

Дізнатися чи правдиве це оголошення шанувальники зможуть дізнатися лише у 2022 році, коли друга частина мультфільму вийде в кінопрокат. А поки фанати мають змогу насолоджуватися відеогрою Spider-Man: Miles Morales та шукати нові ідеї, які, можливо, втілять в мультиплікаційну реальність.