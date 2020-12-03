Не прошло и месяца после официального выхода видеоигры Spider-Man: Miles Morales для PS5, как игроки обнаружили смешной баг, который превращает главного героя в различные предметы – кирпич, фонарь, обогреватель и другие вещи. За несколько недель в интернете появились тысячи видео, в которых Майлз Моралес неожиданно постает в странном образе.

Баг настолько позабавил фанатов и разошелся по сети, что на него обратил внимание продюсер мультфильма "Человек-паук: Через вселенные 2" Филип Лорд, сообщают Развлечения 24.

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В своем аккаунте в Twitter продюсер написал, что его команде стоит добавить в сценарий смешной эпизод превращения Майлза Моралеса в фонарь.

Мы должны добавить это в "Человек-паук: Через вселенные 2", если у нас есть хоть немного уважения к себе, – написал Филип Лорд.

We’re putting this in Spider-Verse 2 if we have any self respect at all https://t.co/XdL9aLv88q — Phil Lord #WinGA #BlackLivesMatter #WearAMask (@philiplord) November 28, 2020

Узнать правдиво ли это обьявление поклонники смогут узнать только в 2022 году, когда вторая часть мультфильма выйдет в кинопрокат. А пока у фанатов есть возможность наслаждаться видеоигрой Spider-Man: Miles Morales и искать новые идеи, которые, возможно, воплотят в мультипликационную реальность.