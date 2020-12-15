Маколей Калкин – исполнитель роли Кевина Маккалистера в фильмах "Один дома" – в свое время был едва ли не самым известным ребенком в мире. Несмотря на то, что после премьеры первого фильма прошло уже 30 лет, маленького Кевина до сих пор знают и взрослые, и дети.

Девятилетнего Чарли Фицгиббона, который вместе с семьей проживает в британском городе Кроули, часто останавливают на улице и спрашивают не он ли играет роль Кевина Маккалистера в "Один дома", сообщает издание Mirror.

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Мама мальчика Лин Фицгиббон рассказала, что это началось, когда Чарли исполнилось 5 лет. С тех пор, особенно в зимнее время года, когда все снова пересматривают фильмы про Кевина, незнакомцы часто не дают семье прохода.

Недавно Лин поделилась фотографиями сына в сети, и они вызвали новую волну ажиотажа и удивления. Вот некоторые из них:









Я счастлив, потому что очень люблю "Один дома", я пересматривал эти фильмы много раз. А внимание заставляет меня чувствовать себя знаменитостью, мне это нравится,

– рассказал Чарли о своей неожиданной популярности.