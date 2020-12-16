"Один дома" и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" считаются культовыми рождественскими фильмами. Большинство из нас смотрели их десятки раз, а Рождество даже сложно представить без приключений Кевина Маккалистера. Несмотря на это, фильмы переполнены интересными моментами, которые не так легко заметить.

BoredPanda подготовили подборку неочевидных деталей из фильмов "Один дома". Проверьте свою внимательность и попробуйте отыскать их во время следующего просмотра любимого кино. Читайте также: Девятилетнего мальчика называют двойником Кевина Маккалистера из "Один дома": как он выглядит #1 На снимке подружки Базза на самом деле изображена не девушка, а парень в парике #2 Билет на самолет, который предназначался для Кевина, испортили и выбросили в мусор вечером перед полетом #3 Когда Гарри притворялся полицейским, у него на галстуке был зажим в форме пистолета #4 Дональд Трамп снялся во второй части фильма только потому, что ему принадлежал отель, в котором должны были происходить съемки #5 В первой части фильма Марв носил фальшивые ноги #6 В "Один дома 2" Фуллер носит ту же куртку, которая была на Кевине в первом фильме #7 "Ангелы с грязными душами" – ненастоящий фильм, фрагменты которого сняли специально для "Один дома" #8 В "Один дома 2" Марв схватил другого мальчика, потому что у него была такая же шапка, как у Кевина в первом фильме #9 В начале фильма папа Кевина говорит, чтобы тот убрал машинки, потому что "тетя Лесли едва не сломала себе шею". Кевин запомнил и использовал эти игрушки в борьбе с бандитами #10 Гарри был женат. Когда по нему лазит паук, хорошо видно обручальное кольцо на безымянном пальце #11 Полицейский, который приезжал к Маккалистерам в поисках Кевина, тоже сбил статую перед домом, но этого почти никто не заметил #12 В фургоне бандитов была коллекция снежных шаров, которые Марв забирал из каждого ограбленного дома #13 Дядя Роб и тетя Жоржетта, которым принадлежал дом в Нью-Йорке со второго фильма, появились на экране лишь однажды – на несколько секунд в первой части #14 Кевин не только остался один на Рождество, но еще и понял, что Санта-Клауса не существует, ведь молоко и печенье никто не сьел #15 В "Один дома 2" на руке Гарри остался шрам от ожога, который он получил в первом фильме