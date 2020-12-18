Потрібна додаткова доза святкового настрою? Не шукайте нічого, крім Blob Opera, останнього вражаючого експерименту Google з машинним навчанням, в якому ви самі можете управляти оркестром з пластилінових крапель.

Команда Google з мистецтва та культури разом з художником Девідом Лі втілили дуже сміливу ідею – писати музику не за допомогою драм-машини чи гітарних симуляторів. Вони вирішили, що непогано було б взятися за найболючіше – за горло. І написали розумний симулятор оперного співу і а-капела – Blob Opera. В ньому хор з чотирьох чарівних барвистих крапель виконає серенаду під хвилюючу оперну музику.

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Blob Opera розроблений у вигляді смішної анімованої гри, де можна ні про що не думати, а просто ганяти курсор по екрану і насолоджуватися. Навіть ніяких навичок співу не потрібно. Просто перетягуйте яскраві краплі вгору і вниз, щоб змінити висоту тону. Або вперед і назад для різних голосних звуків.

Introducing Blob Opera a machine learning experiment by @daviddotli which you can use to create a song with 4 opera voice types. Share your composition with friends - no music skills required - or get inspired by a festive carol performed by the Blobs. https://t.co/l8kjKKmwwT pic.twitter.com/h6PNFRHzZR — Google Arts&Culture (@googlearts) December 15, 2020

А щоб відчути більше свята – натисніть на різдвяну ялинку, і ви отримаєте святковий сюрприз, заснований на найпопулярніших різдвяних колядках.

Ми розробили модель машинного навчання, навчену голосам чотирьох оперних співаків, щоб створити захоплюючий експеримент для всіх, незалежно від музичних навичок. Тенор Крістіан Джоел, бас Фредерік Тонг, меццо-сопрано Джоанна Гембл і сопрано Олівія Даутні записали 16 годин співу. В експерименті ви не чуєте їх голосу, але модель машинного навчання розуміє, як звучить оперний спів, на основі того, що вона дізналася від них,

– пояснює один з розробників Девід Лі.

Варто додати, що крім дуже легкої програми навчання в симуляторі присутні кнопка "Запис" і бібліотека з прикладами. Тож можна надихнутися та записати близьким у подарунок власну святкову пісню.