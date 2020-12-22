Project Avatar: львівська онлайн-гра у квест-кімнатах увійшла в десятку найкращих у світі

Цього року інтерактивна гра Project Avatar Online здобула 9 місце серед онлайн-ігор у квест-кімнатах у рейтингу Top Escape Rooms Project, повідомляє ZAXID.NET.

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Про Project Avatar Героєм Project Avatar є аватар – жива людина, якою гравці в онлайн-режимі керують за допомогою голосових команд. У процесі гри потрібно досліджувати місцевість, розгадувати головоломки та виконати головну місію. Гра йде за базовим сценарієм, але сюжетні лінії залежать від гравців.

Світовий рейтинг Top Escape Rooms Project у 2020 році вперше визначав найкращих серед квест-кімнат, які працюють онлайн. Раніше до уваги бралися лише офлайн-кімнати, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу умови довелося переглянути. Серед цьогорічних номінантів було понад 3 тисячі квест-кімнат, 50 з них – ті, що працюють в онлайн-режимі.









Кадри інтерактивної гри / Фото Project Avatar

Project Avatar Online зайняв 9 стрічку у рейтингу. Крім того, це єдиний український проєкт, який був номінований у Top Escape Rooms.