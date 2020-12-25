Зимовий Лос-Сантос: в GTA випав сніг і дарують різдвяні подарунки – скриншоти
Лос-Сантос не впізнати – місто засніжене, а усі герої ходять у новорічних костюмах та вже приготувались отримувати подарунки.
Зимова атмосфера панує всюди, навіть у відеоіграх. Нарешті і в Grand Theft Auto Online, що входить до складу GTA 5, випав сніг та розпочалося святкування Різдва та Нового Року, повідомляють Розваги 24.
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Вулиці відкритого світу у відеогрі GTA Online покрилися снігом, а гравцям пропонують одягати святковий одяг, щоб прикрасити місто ще яскравіше. Зробити це може кожен, адже розробники створили безкоштовні новорічні маски та костюми, серед них – Пряник та олені Санта-Клауса.
Крім того, на геймерів чекають подарунки – нові моделі автомобілів. Машину Grotti Brioso можна отримати безкоштовно, хоча зазвичай у GTA Online вона коштує 610 тисяч віртуальних доларів. За інші автомобілі доведеться заплатити, але заробити потрібну суму буде набагато легше, ніж завжди. Для цього потрібно брати участь в гонках та виконувати трюки – за них гравці отримуватимуть підвищену винагороду.
Кадри зимового оновлення GTA Online / Скриншоти
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