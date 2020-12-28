Цього року традиційно багато розробників додали до відеоігор новорічні оновлення та моди, щоб створити святкову атмосферу ще й у віртуальному житті. The Witcher 3: Wild Hunt не став винятком.

Спеціально до новорічних та різдвяних свят розробник модів для відеогри The Witcher 3: Wild Hunt випустив новинку під назвою "Різдвяні гуси", повідомляють Розваги 24.

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Попри очікування фанатів, нічого серйозного нова модифікація у грі не змінює. Проте точно підніме настрій геймерам, а когось навіть замотивує завантажити гру, щоб спробувати вперше. Річ у тім, що мод одягає усіх гусей у новорічні шапочки, що виглядає неймовірно безглуздо та кумедно. Але полювати на чудовиськ у такій компанії точно веселіше.





Різдвяні гуси у The Witcher 3: Wild Hunt / Скриншоти

Святкову модифікацію можна завантажити на сайті Nexus Mode. А якщо ви досі сумніваєтесь, чи вона вам потрібна, ось декілька коментарів від користувачів, які вже зіграли з модом: "Це не той мод, який ми заслужили, а той, який нам потрібен", "Без цього абсолютно неможливо грати", "Цей мод змінив моє життя".