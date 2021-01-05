Популярна відеогра Grand Theft Auto: San Andreas вийшла понад 15 років тому і стала культовою. Попри те, що на сучасних ігрових консолях доступні новіші версії GTA, фанати не втрачають надії на створення оновленої версії San Andreas.

Один із шанувальників GTA: San Andreas під нікнеймом XXII опублікував на своєму YouTube-каналі відеотрейлер ремастера – покращеної версії гри, повідомляють Розваги 24.

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GTA: San Andreas вийшла у 2004 році спершу на PlayStation 2, а згодом на Xbox та ПК. Гра досі доступна на PS4, проте графіка та візуальні ефекти вже не можуть конкурувати з новішими версіями GTA та іншими сучасними відеоіграми.

У фанатському ролику можна побачити, як могла б виглядати GTA: San Andreas, якби вийшла зараз на нових ігрових консолях. Звичайно, трейлер ремастера неідеальний, але якість графіки набагато краща, ніж в оригінальній грі.

Фанатський трейлер оновленої GTA: San Andreas

Користувачі мережу схвально оцінили відео, адже у гри досі є тисячі фанатів. Проте, офіційної інформації щодо розробки оновленої GTA: San Andreas наразі немає.