Два главных протагониста из мира Grand Theft Auto обрели вполне реалистичный вид.

Турецкий художник Хоссейн Диба опубликовал в своем Instagram-профиле реалистичные рендеры героев популярной видеоигры GTA, сообщают Развлечения 24. Смотря на них, становится понятно, как Томми Версетти и Карл "Си-Джей" Джонсон выглядели бы в жизни.

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Томми Версетти – наркоторговец, который известен геймерам из Grand Theft Auto: Vice City.

Я помню, что GTA: Vice City вышла, когда я был еще ребенком. В то время мы не могли позволить себе PS 2, поэтому я ходил в местный компьютерный клуб и часами смотрел, как люди играют в нее. Я помню ощущение, это было волшебно! Вот так, я думаю, выглядел бы Томми, если бы игра выходила сейчас, – написал художник в описании к изображению.

Карл "Си-Джей" Джонсон – коллега Томми с другой части игры Grand Theft Auto: San Andreas.

Вот мой взгляд на Карла Джонсона из GTA: San Andreas. Если сравнить его с моим Томми Версетти, вы заметите, что он выглядит более реалистично! Я попробовал другой подход. Я хотел, чтобы он выглядел реалистично, и в то же время я пытался сделать его похожим на оригинал. Это был один из самых сложных проектов, над которыми я когда-либо работал, но мне нравится то, как получился Карл, поэтому я обязательно обновлю и Томми, чтобы они выглядели одинаково реалистично,

– рассказал Хоссейн Диба под рендером Си-Джея.