Двоє головних протагоністів зі світу Grand Theft Auto набули цілком реалістичного вигляду.

Турецький художник Хоссейн Діба опублікував у своєму Instagram-профілі реалістичні рендери героїв популярної відеогри GTA, повідомляють Розваги 24. Дивлячись на них, зрозуміло, як Томмі Версетті та Карл "Сі-Джей" Джонсон виглядали б у житті.

Читайте також: У Львові відкрили супермаркет у стилі GTA: де він розташований і як виглядає – фото

Томмі Версетті – наркоторговець, який відомим геймерам з Grand Theft Auto: Vice City.

Я пам'ятаю, що GTA: Vice City вийшла, коли я був ще дитиною. Ми не могли дозволити собі PlayStation 2, тому я ходив до місцевого комп'ютерного клубу і годинами дивився, як інші люди грають в неї. Я пам'ятаю це відчуття, це було чарівно. На мою думку, якби гра виходила зараз, Томмі міг би виглядати якось так, – написав художник в описі до зображення.

Карл "Сі-Джей" Джонсон – колега Томмі з іншої частини гри Grand Theft Auto: San Andreas.

Ось мій погляд на Карла Джонсона з GTA: San Andreas. Якщо порівняти його з моїм Томмі Версетті, ви помітите, що Карл виглядає більш реалістично! Я спробував інший підхід. Мені хотілося реалістичного вигляду, і водночас я намагався зробити його схожим на оригінал. Це був один із найскладніших проєктів, над якими я коли-небудь працював, але мені подобається, як вийшов Карл, тому я точно оновлю і Томмі, щоб вони виглядали однаково реалістично,

– розповів Хоссейн Діба під рендером Сі-Джея.