У Львові відкрили супермаркет у стилі GTA: де він розташований і як виглядає – фото
Прихильники GTA зможуть зануритися в атмосферу гри, в черговий раз купуючи продукти додому.
Мережа "Сільпо" відкрила супермаркет у стилі Venice Beach у Львові на вулиці Володимира Великого, повідомляють Розваги 24. Дизайн нового магазину сповнений відсилками до GTA: San Andreas, GTA V та серіалу "Рятувальники Малібу".
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Цей супермаркет про безмежну творчість і самовираження. Вуличні музиканти, творча свобода, пірс розваг з американськими гірками, рятувальники Малібу та пальми – все готово, всі чекають, – йдеться на офіційній сторінці "Сільпо" у Facebook.
Магазин прикрашений різноманітними тематичними елементами: піщаними пляжами, пальмами, океанськими хвилями, дошками для серфінгу, скейтбордами, музичними інструментами, вивісками. Стіни супермаркету заповнені стилізованими графіті та ілюстраціями з популярної гри і серіалу.
Як виглядає супермаркет у стилі GTA / Фото "Сільпо"
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