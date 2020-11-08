Прихильники GTA зможуть зануритися в атмосферу гри, в черговий раз купуючи продукти додому.

Мережа "Сільпо" відкрила супермаркет у стилі Venice Beach у Львові на вулиці Володимира Великого, повідомляють Розваги 24. Дизайн нового магазину сповнений відсилками до GTA: San Andreas, GTA V та серіалу "Рятувальники Малібу".

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Цей супермаркет про безмежну творчість і самовираження. Вуличні музиканти, творча свобода, пірс розваг з американськими гірками, рятувальники Малібу та пальми – все готово, всі чекають, – йдеться на офіційній сторінці "Сільпо" у Facebook.

Магазин прикрашений різноманітними тематичними елементами: піщаними пляжами, пальмами, океанськими хвилями, дошками для серфінгу, скейтбордами, музичними інструментами, вивісками. Стіни супермаркету заповнені стилізованими графіті та ілюстраціями з популярної гри і серіалу.

Як виглядає супермаркет у стилі GTA / Фото "Сільпо"

Нагадаємо, що Львів не вперше тісно пов'язаний з GTA. У 2010 році українські розробники створили доповнення до GTA:San Andreas – "Львів – Район Психів". Події у ньому відбувалися у віртуальних реаліях відтвореного району міста.