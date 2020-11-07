Фанати "Мисливців за привидами" зможуть зібрати культовий автомобіль власноруч.

Компанія LEGO створила конструктор, присвячений ECTO-1, повідомляють Розваги 24. Його випуск приурочений до виходу у кінопрокат наступної частини франшизи під назвою "Мисливці за привидами: З того світу", який запланований на червень 2021 року.

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Транспортний засіб мисливців був комбінацією карети швидкої допомоги і катафалку. Герой фільму доктор Рей Станц купив Cadillac Miller-Meteor 1959 року за 4800 доларів та відремонтував його під потреби агенції.

Набір "Lego Ghostbusters ECTO-1" складається з 2352 деталей. Готова модель, довжиною 47 сантиметрів, відтворює точну копію автомобіля. Прихильники фільмів про мисливців за привидами будуть здивовані максимальною деталізацією іграшкового транспорту. Корпус маленького Cadillac настільки відповідає справжньому, що має плями іржі на кузові. Салон моделі облаштований рухомим кермом, висувним заднім сидінням, світлотехнікою та приладами для виявлення привидів.

Іграшковий ECTO-1 з різних ракурсів / Фото Lego

Продажі стартують 15 листопада, а ціна складає 199,99 доларів (орієнтовно 5 670 гривень).

Відеоогляд Lego Ghostbusters ECTO-1