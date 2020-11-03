Фанатам ігрового світу Nintendo час купувати квитки до Осаки, адже навесні 2021 року в Universal Studio Japan відкриється тематичний парк розваг Super Nintendo World.

Відкриття планувалося перед стартом літніх Олімпійських ігор у Токіо, але їх проведення перенесли через пандемію коронавірусу, повідомляють Розваги 24.

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Super Nintendo World буде складатися з кількох зон, присвячених окремим іграм: Super Mario, Mario Kart, Yoshi's Island, Donkey Kong. Вони заповняться абсолютно новими атракціонами, магазинами та ресторанами. Там відвідувачі зможуть зустрітися з найвідомішими персонажами ігор Nintendo.

Кафе, присвячене Super Mario World / Ілюстрації Nintendo

Наразі вже відомі деякі деталі інфраструктури майбутнього парку. Гості потраплятимуть до парку через варп-трубу, яка веде в Замок Принцеси Піч. Вийшовши із замку, відвідувачі опиняться у внутрішньому дворівневому дворі, де розташований Замок Боузера, Грибне Королівство та інші ігрові зони.

Super Nintendo World / Ілюстрація Nintendo

У майбутньому Universal Studio Japan планує відкрити аналогічні парки в Орландо, Голлівуді та Сінгапурі.

Відео про Super Nintendo World