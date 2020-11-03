Super Nintendo World: как будет выглядеть тематический парк развлечений в Японии
Фанатам игрового мира Nintendo пора покупать билеты в Осаку, ведь весной 2021 года в Universal Studio Japan откроется тематический парк развлечений Super Nintendo World.
Открытие было запланировано перед стартом летних Олимпийских игр в Токио, но их проведение перенесли из-за пандемии коронавируса, сообщают Развлечения 24.
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Super Nintendo World будет состоять из нескольких зон, посвященных отдельным играм: Super Mario, Mario Kart, Yoshi's Island, Donkey Kong. Они заполнятся абсолютно новыми аттракционами, магазинами и ресторанами. Там посетители смогут встретиться с самыми известными героями игр Nintendo.
Кафе, посвященное Super Mario World / Иллюстрации Nintendo
Сейчас уже известны некоторые детали инфраструктуры будущего парка. Гости будут попадать в парк через варп-трубу, которая ведёт в Замок Принцессы Пич. Выходя из замка, посетители окажутся во внутреннем двухуровневом дворе, где находятся Замок Боузера, Грибное Королевство и другие игровые зоны.
Super Nintendo World / Иллюстрация Nintendo
В будущем Universal Studio Japan планирует открыть аналогичные парки в Орландо, Голливуде и Сингапуре.
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