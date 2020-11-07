Фанаты кинофраншизы "Охотники за привидениями" смогут собрать культовый автомобиль своими руками.

Компания Lego создала конструктор, посвященный ECTO-1, сообщают Развлечения 24. Его выпуск приурочен к выходу в кинопрокат следующей части франшизы под названием "Охотники за привидениями: Наследники", который запланировали на июнь 2021 года.

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Транспортное средство охотников было комбинацией кареты скорой помощи и катафалка. Герой фильма доктор Рэй Станц купил Cadillac Miller-Meteor 1959 года за 4800 долларов и отремонтировал его под нужды агентства.

Набор "Lego Ghostbusters ECTO-1" состоит из 2352 деталей. Готовая модель, длиной 47 сантиметров, соответствует точной копии автомобиля. Поклонники фильмов про охотников за привидениями удивятся максимальной детализации игрушечного транспорта. Корпус маленького Cadillac настолько повторяет настоящий, что там есть пятна ржавчины на кузове. Салон модели оснащен подвижным рулем, выдвижным задним сидением, светотехникой и приборами для выявления привидений.

Игрушечный ECTO-1 с разных ракурсов / Фото Lego

Продажи стартуют 15 ноября, а цена составляет 199,99 долларов (приблизительно 5 670 гривен).

Видеообзор Lego Ghostbusters ECTO-1