Поклонники GTA смогут окунуться в атмосферу игры, в очередной раз покупая продукты домой.

Сеть "Сильпо" открыла во Львове на улице Владимира Великого супермаркет в стиле Venice Beach, сообщают Развлечения 24. Дизайн нового магазина переполнен отсылками к GTA: San Andreas, GTA V и сериала "Спасатели Малибу".

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Этот супермаркет о безграничном творчестве и самовыражении. Уличные музыканты, творческая свобода, пирс развлечений с американскими горками, спасатели Малибу и пальмы – все готово, все ждут, – говорится на официальной странице "Сильпо" в Facebook.

Магазин украшен разнообразными тематическими элементами: песчаными пляжами, пальмами, океанскими волнами, досками для серфинга, скейтбордами, музыкальными инструментами, вывесками. Стены супермаркета заполнены стилизованными граффити и иллюстрациями из популярной игры и сериала.

Как выглядит супермаркет в стиле GTA / Фото "Сильпо"

Напомним, что Львов не впервые тесно связан з GTA. В 2010 году украинские разработчики создали дополнение к GTA:San Andreas – "Львов - Район Психов". События в нем происходили в виртуальных реалиях воссозданного района города.