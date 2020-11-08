Во Львове открыли супермаркет в стиле GTA: где он находится и как выглядит –фото
Поклонники GTA смогут окунуться в атмосферу игры, в очередной раз покупая продукты домой.
Сеть "Сильпо" открыла во Львове на улице Владимира Великого супермаркет в стиле Venice Beach, сообщают Развлечения 24. Дизайн нового магазина переполнен отсылками к GTA: San Andreas, GTA V и сериала "Спасатели Малибу".
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Этот супермаркет о безграничном творчестве и самовыражении. Уличные музыканты, творческая свобода, пирс развлечений с американскими горками, спасатели Малибу и пальмы – все готово, все ждут, – говорится на официальной странице "Сильпо" в Facebook.
Магазин украшен разнообразными тематическими элементами: песчаными пляжами, пальмами, океанскими волнами, досками для серфинга, скейтбордами, музыкальными инструментами, вывесками. Стены супермаркета заполнены стилизованными граффити и иллюстрациями из популярной игры и сериала.
Как выглядит супермаркет в стиле GTA / Фото "Сильпо"
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