Використовуючи комп'ютерні програми, Хоссейн Діба створює 3D-рендери, які дають змогу побачити, який вигляд мав би той чи інший намальований персонаж у реальному житті. Його роботи настільки детальні, що можна роздивитися навіть зморшки на обличчях героїв.
До теми Яким був би Вуді з "Історії іграшок" у реальному житті: візуалізація від художника
Базз Лайтер
Моя версія Базза Лайтера з "Історії іграшок",
– підписав візуалізацію художник.
Містер Картоплина
Якщо вам цікаво, який вигляд матиме голова містера Картоплини у реальному житті,
– написав Хоссейн в інстаграмі.