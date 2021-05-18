Використовуючи комп'ютерні програми, Хоссейн Діба створює 3D-рендери, які дають змогу  побачити, який вигляд мав би той чи інший намальований персонаж у реальному житті. Його роботи настільки детальні, що можна роздивитися навіть зморшки на обличчях героїв.

До теми Яким був би Вуді з "Історії іграшок" у реальному житті: візуалізація від художника 

Базз Лайтер 

Моя версія Базза Лайтера з "Історії іграшок",
– підписав візуалізацію художник

Містер Картоплина

Якщо вам цікаво, який вигляд матиме голова містера Картоплини у реальному житті,
– написав Хоссейн в інстаграмі.

Джессі