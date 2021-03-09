Цієї зими у кінопрокат вийшов новий мультфільм "Душа" від студії Pixar. У ньому головний герой помирає та потрапляє до потойбіччя, але там його пригоди лише починаються.

Турецький художник та ілюстратор Хоссейн Діба створює реалістичні рендери персонажів відеоігор, фільмів та серіалів. Раніше він показував, як у реальному житті могли б виглядати протагоністи та дівчата з популярної гри GTA. А цього разу він вирішив попрацювати з образом Джо Гарднера – головного героя "Душі".

Дивіться також Якби Губка Боб та його друзі були людьми: кумедні ілюстрації

Візуалізацію Джо Гарднера у різних ракурсах художник показав у своєму профілі в інстаграм.

Мультфільм мені дуже сподобався, і я подумав, що було б круто зробити Джо в іншому стилі й подивитися, який вигляд він матиме,

– написав Хоссейн Діба.

Крім того, на своєму ютуб-каналі художник традиційно опублікував відео, в якому можна ще детальніше роздивитися 3D-модель героя.