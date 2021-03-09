Який вигляд мав би головний герой мультфільму "Душа" у реальному житті: художня візуалізація
Цієї зими у кінопрокат вийшов новий мультфільм "Душа" від студії Pixar. У ньому головний герой помирає та потрапляє до потойбіччя, але там його пригоди лише починаються.
Джерело:інстаграм Хоссейна Діби
Турецький художник та ілюстратор Хоссейн Діба створює реалістичні рендери персонажів відеоігор, фільмів та серіалів. Раніше він показував, як у реальному житті могли б виглядати протагоністи та дівчата з популярної гри GTA. А цього разу він вирішив попрацювати з образом Джо Гарднера – головного героя "Душі".
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Візуалізацію Джо Гарднера у різних ракурсах художник показав у своєму профілі в інстаграм.
Мультфільм мені дуже сподобався, і я подумав, що було б круто зробити Джо в іншому стилі й подивитися, який вигляд він матиме,
– написав Хоссейн Діба.
Крім того, на своєму ютуб-каналі художник традиційно опублікував відео, в якому можна ще детальніше роздивитися 3D-модель героя.
Про мультфільмМультфільм "Душа" вийшов на кіноекрани у грудні 2020 року. У центрі сюжету – шкільний учитель музики Джо Гарднер, який мріє виступати на великій сцені. Його бажання от-от мало здійснитися, але несподівано Джо помирає і потрапляє до потойбічного світу. Там він стає наставником Душі на ім'я 22, яка готується розпочати своє земне існування. Допомагаючи своїй підопічній визначитися з призначенням, Джо переосмислює своє життя.
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