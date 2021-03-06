Якби Губка Боб та його друзі були людьми: кумедні ілюстрації
Художник Раян Альтунджі пофантазував, як би виглядали герої одного з його улюблених мультсеріалів, якби були людьми. Він створив серію ілюстрації, в якій хуманізував Губку Боба, Патріка, Сенді та інших персонажів кумедного мультика про життя у підводному світі.
Джерело:Boredpanda
Ідея перетворити морських жителів у людей з'явилася у Раяна Альтунджі, коли він вкотре переглянув мультсеріал про Губку Боба. Він вирішив, що було б цікаво, якби режисери створили спеціальний епізод, у якому б зіграли людські персонажі. Пропонуємо переглянути ці кумедні ілюстрації, та дізнатися, який вигляд мали б улюблені герої.
Дивіться також Видатні пам'ятники у Парижі замінили популярними персонажами: 12 фотографій
Я виріс, спостерігаючи за Губкою Бобом, і він вплинув на мене в багатьох речах. Але головним чином цей мультик допоміг мені розвинути художній стиль,
– розповів художник.
Губка Боб
Патрік
Сенді
Сквідвард
Містер Крабс
Планктон
Перл Крабс
Місіс Пафф
Ларі
А Гері став би котом
Поділитися новиною