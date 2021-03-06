Если бы Губка Боб и его друзья были людьми: забавные иллюстрации
Художник Райан Альтунджи пофантазировал, как бы выглядели герои одного из его любимых мультсериалов, если бы были людьми. Он создал серию иллюстраций, в которой хуманизировал Губку Боба, Патрика, Сэнди и других персонажей смешного мультика о жизни в подводном мире.
Источник:Boredpanda
Идея превратить морских жителей в людей появилась у Райана Альтунджи, когда он в очередной раз пересмотрел мультсериал про Губку Боба. Он решил, что было бы интересно, если бы режиссеры создали специальный эпизод, в котором сыграли бы человеческие персонажи. Предлагаем посмотреть на эти забавные иллюстрации, и узнать, как выглядели бы любимые герои.
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Я вырос, наблюдая за Губкой Бобом, и он повлиял на меня во многих вещах. Но главным образом этот мультик помог мне развить художественный стиль,
– рассказал художник.
Губка Боб
Патрик
Сэнди
Сквидвард
Мистер Крабс
Планктон
Перл Крабс
Мисис Пафф
Ларри
А Гэри стал бы котом
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