Художник Райан Альтунджи пофантазировал, как бы выглядели герои одного из его любимых мультсериалов, если бы были людьми. Он создал серию иллюстраций, в которой хуманизировал Губку Боба, Патрика, Сэнди и других персонажей смешного мультика о жизни в подводном мире.

Идея превратить морских жителей в людей появилась у Райана Альтунджи, когда он в очередной раз пересмотрел мультсериал про Губку Боба. Он решил, что было бы интересно, если бы режиссеры создали специальный эпизод, в котором сыграли бы человеческие персонажи. Предлагаем посмотреть на эти забавные иллюстрации, и узнать, как выглядели бы любимые герои.

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Я вырос, наблюдая за Губкой Бобом, и он повлиял на меня во многих вещах. Но главным образом этот мультик помог мне развить художественный стиль,

– рассказал художник.

Губка Боб

Патрик

Сэнди

Сквидвард

Мистер Крабс

Планктон

Перл Крабс

Мисис Пафф

Ларри

А Гэри стал бы котом