На улицах любого города можно увидеть памятники, в которых увековечили выдающихся людей или важные события истории. Париж – это место, где такие скульптуры можно увидеть на каждом шагу, и это, без сомнения, невероятно красивые произведения искусства. Но представьте себе, как изменилась бы французская столица, если бы памятники известным личностям заменили скульптуры героев фильмов и сериалов.

Французский художник и иллюстратор Бенуа Лапрай решил пофантазировать и создал визуализации памятников популярным персонажам на парижских улицах. Результат поражает своей реалистичностью. Если бы вы действительно увидели такую скульптуру в городе, то даже и не заметили бы, что тут что-то не так.

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Идея проекта возникла у художника, когда он переехал в Париж в 2014 году. Вдохновившись тамошними памятниками, он подумал, что было бы интересно создать своеобразный музей под открытым небом, чтобы почтить героев современной поп-культуры и подчеркнуть их важность в нашей жизни.

"Миллиардер–мститель" – Бэтмен

"Имперские войска" – Штурмовики со "Звездных войн"

"Серый паломник" – Гендальф

"Амазонская принцесса" – Чудо-женщина

"Добрый Огр и его спутник" – Шрек и Осел

Выбирать героев было непросто, поскольку знаковых персонажей поп-культуры очень много. Все они заслуживают быть участниками этого проекта,

– рассказал Бенуа Лапрай.

Художник искал идеи, прогуливаясь Парижем. Когда Бенуа находил новое место, которое его вдохновляло, он фотографировал его. А потом начиналась кропотливая работа в программах для визуализации и фоторедакторах. Мужчина пытался точно подбирать героев к конкретным местам, которые подходили бы именно им. Кроме того, он добавлял на фото еще и дополнительные элементы, чтобы готовая картинка рассказывала целую историю.

"Слуга принцессы" – Линк из видеоигры The Legend of Zelda

"Лорд империи" – Дарт Вейдер

"Злой человек" – Халк

"Пожиратель пиццы" – Черепашка-Ниндзя

"Воин лесного клана" – Аватар

"Пара из мультфильма" – Джессика Рэббит и Кролик Роджер

Бенуа Лапрай рассказал, что создание одной фотографии может занимать несколько недель, ведь это довольно сложный процесс. До конечного результата изображение проходит много этапов: поиск места, сьемка, проявление и сканирования пленки, создание студийных снимков миниатюр, их моделирование, текстурирование и интеграция в фотографию. Над всеми этими процессами художник работает вместе со своей командой.

"Карманный монстр и его тренер" – Эш и Пикачу