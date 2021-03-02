Видатні пам'ятники у Парижі замінили популярними персонажами: 12 фотографій
На вулицях будь-якого міста можна побачити пам'ятники, в яких увіковічили видатних людей чи важливі події історії. Париж – це місце, де такі скульптури можна побачити на кожному кроці, і це, без сумніву, неймовірно красиві витвори мистецтва. Але уявіть собі, як змінилася б французька столиця, якби пам'ятники відомим особистостям замінили на скульптури героїв фільмів та серіалів.
Джерело:Boredpanda
Французький художник та ілюстратор Бенуа Лапрай вирішив пофантазувати та створив візуалізації пам'ятників популярним персонажам на паризьких вулицях. Результат вражає своєю реалістичністю. Якби ви справді побачили таку скульптуру у місті, то навіть і не зауважили б, що тут щось не так.
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Ідея проєкту виникла у художника, коли він переїхав до Парижу у 2014 році. Надихнувсь тамтешніми пам'ятниками, він подумав, що було б цікаво створити своєрідний музей просто неба, щоб вшанувати героїв сучасної попкультури та підкреслити їхню важливість у нашому житті.
"Мільярдер-месник" – Бетмен
"Війська імперії" – Штурмовики з "Зоряних воєн"
"Сірий паломник" – Гендальф
"Амазонська принцеса" – Диво-жінка
"Добрий Огр та його супутник" – Шрек та Віслюк
Обирати героїв було непросто, оскільки знакових персонажів попкультури є дуже багато. Усі вони заслуговують бути учасниками цього проєкту,
– розповів Бенуа Лапрай.
Художник шукав ідеї, прогулюючись Парижем. Коли Бенуа знаходив нове місце, яке його надихало, він фотографував його. А вже потім розпочиналася клопітка праця у програмах для візуалізації та фоторедакторах. Чоловік намагався влучно підбирати героїв до конкретних місць, які б пасували саме їм. Крім того, він додавав на фото ще й допоміжні елементи, аби готова картинка розповідала цілу історію.
"Слуга принцеси" – Лінк з відеогри The Legend of Zelda
"Лорд імперії" – Дарт Вейдер
"Злий чоловік" – Галк
"Пожирач піци" – Черепашка-Ніндзя
"Воїн лісового клану" – Аватар
"Пара з мультфільму" – Джессіка Реббіт і Кролик Роджер
Бенуа Лапрай розповів, що створення однієї світлини може займати кілька тижнів, адже це доволі складний процес. До кінцевого результату зображення проходить багато етапів: пошук місця, зйомка, проявлення та сканування плівки, створення студійних знімків мініатюр, їх моделювання, текстурування та інтеграція у фотографію. Над усіма цими процесами художник працює разом зі своєю командою.
"Кишеньковий монстр та його тренер" – Еш і Пікачу
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