Через десять років після того, як краудсорсингова кампанія зібрала кошти на статую Детройтського Робокопа, двотонна бронзова робота завершена і готова стояти на сторожі в місті.

Довгоочікувана статуя Робокопа у Детройті, штат Мічиган, США, яка створювалася 11 років, нарешті майже завершена, за виключенням декількох штрихів. Кампанія зі збору коштів на пам'ятник Робокопу завершилася ще у 2011 році. На створення двотонної триметрової статуї зібрали понад 65 тисяч доларів, але робота обійшлася набагато дорожче. Значну частину бюджету проєкту Venus Bronze Works компенсувала з власної кишені.

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Він готовий служити та захищати, але ще не має постійного місця для патрулювання в місті, де знімали однойменний фільм 1987 року. Статуя повинна була знайти домівку у Мічиганському науковому центрі, однак через пандемію ресурси музею виснажені, тож для статуї доведеться підшукати інше місце.

Ми вдячні команді Imagination Station та їх партнерам за включення Мічиганського наукового центру в подорож по статуї Робокопа. Працюючи з Imagination Station у 2018 році, MiSci, приватний некомерційний музей, який не отримує фінансування від міста, штату або федерального уряду, планував встановити 3-метрову бронзову скульптуру поруч з Центром разом з поліпшенням нашої території. Але, враховуючи безпрецедентний тиск пандемії, ресурси MiSci тепер повинні бути повністю зосереджені на нашій основній місії – служінні студентам і сім'ям Мічигану,

– заявили у Мічиганському науковому центрі.



У Детройті закінчили бронзову статую Робокопа / Фото Metro times

Але пошуки не займуть багато часу: в інтерв'ю Metro Times творці статуї розповідають, що охочі допомогти з новим місцем для пам'ятника вишикувалися в чергу. Деякий час статуя пробуде у сховищі, а потім відправиться на нове місце.

Створення виробу з бронзи, що поєднує багатовікові методи обробки металу з технологіями 21-го століття, залишається дивовижною історією STEM. Бувши центром STEM в Мічигані, MiSci сподівається, що зможе підтримати Imagination Station в пошуках нового і відповідного будинку для цієї культової роботи.



Статую Робокопа створювали 10 років / Фото Metro times

Але де б не встановили статую, вона буде більш миролюбною, ніж персонаж фільму 1987 року, який надихнув на її створення, адже Venus Bronze Works спроєктувала статую так, щоб в ній не було зброї.



Статуя Робокопа без зброї / Фото Metro times