Щоб стати хорошим гравцем у більярд, можуть знадобитися довгі роки практики. Але можна створити робота, який буде грати за вас.

Популярний відеоблогер Шейн Уайтон з ютуб-каналу Stuff Made Here розробив незвичайний більярдний кий. З його допомогою він ніколи не промахнеться, адже система сама розраховує силу удару, траєкторію та інші показники.

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Пристрій здатний розраховувати удар в реальному часі з урахуванням обертання кулі, ваги і всіх інших характеристик, необхідних для точного попадання в лузу.

Автоматичний робот для гри в пул – наскільки це складно? Виявилося складніше, ніж я думав. Мені знадобилося багато часу, щоб опрацювати всі труднощі цього проєкту, але коли все нарешті зійшлося, виявилося, що воно того варте,

– розповідає Шейн Уайтон.



Створений більярдний кий, який ніколи не промахується / Фото Hackster

Кий побудований на базі сервоприводу з важільним механізмом для точного прицілювання і пневматичного приводу, який завдає удару по кулі. Завдяки платі Arduino пристрій здатний прораховувати всі необхідні параметри, визначаючи положення кия, битка, а також прогнозуючи траєкторію руху інших куль.

Більярдний кий, який допоможе вам завжди вигравати: відео