Чтобы стать хорошим игроком в бильярд, могут потребоваться долгие годы практики. Но можно создать робота, который будет играть за вас.

Популярный видеоблогер Шейн Уайтон с ютуб-канала Stuff Made Here разработал необычный бильярдный кий. С его помощью он никогда не промахнется.

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Система устройства способна рассчитывать удар в реальном времени с учетом вращения шара, веса и всех других характеристик, необходимых для точного попадания в лузу.

Автоматический робот для игры в пул – насколько это сложно? Оказалось сложнее, чем я думал. Мне понадобилось много времени, чтобы проработать все трудности этого проекта, но когда все наконец сошлось, оказалось, что оно того стоит,

– рассказывает Шейн Уайтон.



Создан бильярдный кий, который никогда не промахивается / Фото Hackster

Кий построен на базе сервопривода с рычажным механизмом для точного прицеливания и пневматического привода, который наносит удар по шару. Благодаря плате Arduino устройство способно просчитывать все необходимые параметры, определяя положение кия, битка, а также прогнозируя траекторию движения других шаров.

Бильярдный кий, который поможет вам всегда выигрывать: видео