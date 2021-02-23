Компания Overactive Media обьявила о том, что построит в Торонто новую киберспортивную арену на 7 тысяч мест. Там планируют проводить турниры, концерты и другие мероприятия.

Футуристичную арену в виде космического корабля разместят на выставочной площадке на месте футбольного стадиона BMO Field. По прогнозам ее строительство будет стоить 500 миллионов долларов и продлится до 2025 года.

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Над проектом арены работает архитектурная фирма Populous, известная созданием стадиона Тоттенхэм Хотспур в Лондоне и многофункциональной арены T-Mobile в Лас-Вегасе.

Этот дизайн создавали ни для спортивной арены, ни для оперного театра. Это что-то другое, что можно назвать ультрасовременным местом для проведения представлений. Его архитектура демонстрирует слияние старого и нового,

– рассказал о проекте дизайнер Джонатан Мэлли.

Как будет выглядеть киберспортивная арена в Торонто

После сдачи здания в эксплуатацию, на арене планируют проводить более 200 мероприятий в год. Конечно, в первую очередь там будут проходить киберспортивные турниры, а также концерты, корпоративные мероприятия, презентации, церемонии награждения и конгрессы.