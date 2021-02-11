Частично подводная морская обсерватория в виде кита, который выныривает из воды, появится у побережья залива Географа в Западной Австралии. Она станет самой большой австралийской обсерваторией.

Строительство начнется уже в середине этого года, а открытие запланировано на декабрь 2022 года. Ожидается, что обсерватория будет собирать около 900 тысяч посетителей ежегодно.

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Как будет выглядеть обсерватория

Кит, в виде которого будет построена обсерватория, будет выныривать из воды. Соответственно, часть здания будет находиться под водой. Посетители смогут спуститься на уровень океанического дна и прогуляться галереями и выставочными залами с огромными окнами, чтобы рассмотреть все особенности быта подводных жителей.







Как будет выглядеть новая обсерватория / Визуализация Baca Architects

Стоимость строительства обсерватории оценивают в 30 миллионов долларов. После введения здания в эксплуатацию рядом с ней планируют открыть кафе, гостиницы и розничные магазины. Это создаст тысячи новых рабочих мест и обеспечит значительные поступления в государственный бюджет.