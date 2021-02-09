В 1971 году Алан Шепард, командующий миссией NASA "Аполлон-14", сыграл в гольф во время третьей высадки на Луну. Недавно их обнаружили на поверхности спутника.

С помощью снимков Луны и архивных видео специалист по визуализации Энди Сондерс нашел 2 мяча для гольфа, которые пробыли там 50 лет. Несмотря на то, что астронавт утверждал, что бросил мячи на "мили, мили и мили", их обнаружили на относительно небольшом расстоянии – 22 и 36,5 метра.

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Алан Шепард тайно пронес мячи на борт космического корабля – он спрятал их в носки. Также он взял с собой железный наконечник клюшки для гольфа. Его он прикрепил к специальному инструменту для взятия образцов лунных пород, и с помощью этой конструкции сыграл в гольф.

Алан Шепард сыграл в гольф на Луне: архивное видео

Чтобы показать, где сейчас расположены мячи, а также место, откуда Алан Шепард их запустил, Энди Сондерс соединил в единую панораму 6 снимков поверхности спутника Земли, и значительно улучшил их качество.



Мячи для гольфа на поверхности Луны / Визуализация Энди Сондерса

Энди Сондерс утверждает, что даже то, что астронавту удалось подбросить мяч – невероятно. По его словам, при таких условиях мячи можно было бы бросить на несколько километров, но сделать это смог бы только чемпион по гольфу Брайсон Дешамбо.

Представьте, что вы в скафандре, шлеме и толстых перчатках. Не забывайте также о гравитации, хоть и слабой. То, что он сделал – очень впечатляет,

– сказал Сондерс.