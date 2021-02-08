Первая в истории Super Bowl эстакада с участием бомбардировщиков ВВС США: захватывающее видео
Воскресный Суперкубок в Тампе, штат Флорида, США стал историческим. Три разных бомбардировщика ВВС США совершили первый в своем роде трехуровневый пролет над стадионом Раймонд Джеймс во время исполнения государственного гимна.
Источник:twitter U.S. Air Force
В воскресенье 7 февраля в Тампе, штат Флорида состоялся 55-й финальный матч американской футбольной Лиги – Super Bowl LV. И прежде чем "Тампа-Бэй Бакканирс" и "Канзас-Сити Чифс" сыграли в чемпионате НФЛ, в мероприятии приняли участие Военные Воздушные Силы США, чтобы добавить шоу военно-патриотической тематики.
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Поддержка этого события является огромной честью для нашего командования и ВВС США,
– сказал генерал Тим Рэй, командующий бомбардировщиками AFGSC.
В шоу приняли участие бомбардировщики Air Force Global Strike Command B-1 Lancer, который вылетел с базы ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте, B-2 Spirit – с авиабазы Whiteman в Миссури и B-52 Stratofortress – с авиабазы Майнот в Северной Дакоте. После взлета со своих баз самолеты соединились в эстакаде над стадионом Раймонд Джеймс в Тампе, где проходил матч.
Самое поразительное в том, что эти три самолета собираются вместе, заключается в том, что они одновременно представляют три разных поколения бомбардировщиков – и это резкая разница в возможностях,
– сказал Тодд Харрисон, директор проекта аэрокосмической безопасности Центра стратегических исследований и международных задач, изданию Popular Science.
Стоит отметить, что если сложить B52 + B2 + B1, получится 55 – в честь 55-го матча Super Bowl LV.
Большие самолеты неслись в воздухе на высоте около 300 метров с ревом, который был слышен на большое расстояние вокруг стадиона: видео
Что такое Super Bowl?
Крупнейшее ежегодное спортивное событие Соединенных Штатов Америки. Игра в американский футбол, в которой определяют чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ).
В игре, которая состоялась 7 февраля, между командами "Тампа-Бэй Бакканирс" и "Канзас-Сити Чифс" победу одержали "Бакканирс".
Суперкубок входит в число самых популярных спортивных событий в мире и уступает только Лиге чемпионов УЕФА, и все, что связано с этим соревнованием, проводится с большим размахом.Источник: Wikipedia
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