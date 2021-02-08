Воскресный Суперкубок в Тампе, штат Флорида, США стал историческим. Три разных бомбардировщика ВВС США совершили первый в своем роде трехуровневый пролет над стадионом Раймонд Джеймс во время исполнения государственного гимна.

В воскресенье 7 февраля в Тампе, штат Флорида состоялся 55-й финальный матч американской футбольной Лиги – Super Bowl LV. И прежде чем "Тампа-Бэй Бакканирс" и "Канзас-Сити Чифс" сыграли в чемпионате НФЛ, в мероприятии приняли участие Военные Воздушные Силы США, чтобы добавить шоу военно-патриотической тематики.

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Поддержка этого события является огромной честью для нашего командования и ВВС США,

– сказал генерал Тим Рэй, командующий бомбардировщиками AFGSC.

В шоу приняли участие бомбардировщики Air Force Global Strike Command B-1 Lancer, который вылетел с базы ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте, B-2 Spirit – с авиабазы Whiteman в Миссури и B-52 Stratofortress – с авиабазы Майнот в Северной Дакоте. После взлета со своих баз самолеты соединились в эстакаде над стадионом Раймонд Джеймс в Тампе, где проходил матч.

Самое поразительное в том, что эти три самолета собираются вместе, заключается в том, что они одновременно представляют три разных поколения бомбардировщиков – и это резкая разница в возможностях,

– сказал Тодд Харрисон, директор проекта аэрокосмической безопасности Центра стратегических исследований и международных задач, изданию Popular Science.

Стоит отметить, что если сложить B52 + B2 + B1, получится 55 – в честь 55-го матча Super Bowl LV.

Большие самолеты неслись в воздухе на высоте около 300 метров с ревом, который был слышен на большое расстояние вокруг стадиона: видео

Are you ready for a SUPER flyover before #SBLV?@USAirForce Global Strike Command will be soaring over with a tri-bomber formation at the start of the game. #AFFLYOVER pic.twitter.com/73CfCxPApz — NFL (@NFL) February 7, 2021

You saw the video, now check out these incredible shots of tonight’s #SuperBowl flyover courtesy of @KillianPhoto ! pic.twitter.com/d1m5V88aZE — Airshow News (@NewsAirshow) February 8, 2021