Фрэнк Ротвелл из Великобритании стал самым старым человеком, который пересек Атлантический океан. Всего он преодолел 3 тысячи миль. Это 4828 километров.

12 декабря мужчина начал свое путешествие из Ла-Гомеры на Карибских островах, а финишировал 6 февраля Антигуа, что в Карибском бассейне, чтобы быть со своей женой в День святого Валентина. Его плавание длилось 56 дней.

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Я чувствовал себя довольно эмоционально, приближаясь к финалу. Шесть долгих недель я греб по Атлантике, но сам вызов занял 18 месяцев тренировок и подготовки. Поэтому я очень горжусь достигнутым и невероятным путешествием, которое преодолел,

– рассказал Фрэнк Ротвелл.



70-летний Фрэнк Ротвелл стал самым старым человеком, который пересек Атлантический океан / Фото Alzheimers Research UK

По словам Фрэнка, пересечение финишной линии было "моментом абсолютной эйфории", ведь ему удалось собрать более 648 тысяч фунтов стерлингов (24,6 миллиона гривен) на исследования деменции (болезнь Альцгеймера). Этим он хотел почтить память своего зятя, который умер от этой болезни в 62 года. Благотворительный фонд Iceland Foods пообещал, что удвоит первые 500 000 фунтов стерлингов взносов.

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