Двое альпинистов из Индии заявили, что покорили самую высокую гору мира и даже подделали фотографии. Теперь это может закончиться для них десятилетним запретом на восхождение.

Двум индийским альпинистам Нарендеру Сингху Ядаву и Сима Рани Госвами запретили восхождение на Эверест или любую другую гору в Непале в течение 10 лет после того, как расследование показало, что они подделали изображения, использованные для получения сертификата от правительства Непала.

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Нарендер Сингх Ядав и Сима Рани Госвами представили фотографии "своего восхождения" правительству Непала, которое сертифицировало восхождение. Альпинисты утверждали, что они были частью группы из 15 человек, которые поднялись на гору в 2016 году. Официальные лица по туризму в Непале вручили им сертификаты, а в августе Ядав был избран одним из лауреатов престижной индийской награды за альпинизм.

Но со временем шерпы и опытные альпинисты подвергли сомнению это восхождение, и указали на ложь в фотографиях: кислородная маска без трубки, соединяющей ее с кислородным баллоном, отсутствие отражений снега или гор в мужских солнцезащитных очках и мягкие флаги в месте, известном своими порывами ветров. По их словам, фотографии были фальшивыми, как и само восхождение.

После этих заявлений правительство Непала было вынуждено начать расследование, а правительство Индии приостановило выплату компенсации до завершения расследования. Согласно расследованию этого инцидента, альпинисты так и не достигли вершины, а скорее поднялись на высоту около 8230 метров (619 метров от вершины). Руководитель группы Ядава и Госвами Наба Кумар Пхукон сообщил непальской следственной группе, что эти два альпиниста так и не достигли вершины.

Я не знаю, как они получили сертификат без фотографий группы,

– заявил руководитель группы Пхукон.

Поддельные фото / Фото petapixe

Их претензии на покорение Эвереста не могут быть подтверждены. Мы рекомендуем принять меры против них,

– заявил в понедельник Прадип Кумар Коирала, официальный представитель непальского туризма, возглавлявший расследование этого инцидента.

Поэтому этой парочке запретили не только повторную попытку восхождения на Эверест, но и любое другое восхождение в горах Непала в течение 10 лет. Министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала также наложило такой же запрет на всю группу за то, что они позволили имитировать подъем.

Стоит добавить, что за подъем на Эверест жители Индии часто получают национальные награды или пожизненные льготы, и количество желающих прославиться таким образом в последние годы заметно увеличилось.