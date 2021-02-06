37-летний рыбак, по имени Хатчай Нийомдеча недавно наткнулся на редкую жемчужину Мело. Эта жемчужина, оранжевого цвета, считается самой редкой жемчужиной в мире и является одним из самых дорогих вариантов натурального жемчуга.

Хатчай Нийомдеча из Таиланда нашел у берега старый буй с множеством моллюсков. Хатчай обнаружил, что к нему также прилипли три прекрасных раковины, и позвал своего 35-летнего брата Ворахата Нийомдеча посмотреть.

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Вместе с братом они отнесли находку домой.



Рыбак из Таиланда нашел драгоценную жемчужину редкого оттенка / Фото Daily Mail

Когда дома они со своим отцом открыли одну из трех раковин – увидели там оранжевую жемчужину. Лишь на следующий день Хатчай обнаружил ценность этой жемчужины – односельчане пришли к нему, чтобы увидеть камень весом 7,68 грамма.



Рыбак из Таиланда нашел драгоценную жемчужину редкого оттенка / Фото Daily Mail

Впоследствии оказалось, что это оранжевая жемчужина Melo. Ее предварительная стоимость составляет не менее 300 тысяч долларов.



Рыбак из Таиланда нашел драгоценную жемчужину редкого оттенка / Фото Daily Mail

Приобрести жемчужину уже захотели три покупателя, но скорей всего Мело достанется ювелиру из Китая, который предложил самую высокую цену и прибудет за сокровищем уже на следующей неделе.

Рыбак из Таиланда нашел драгоценную жемчужину редкого оттенка / Фото Daily Mail

Дело в оттенке – оранжевые жемчужины столь яркого цвета невероятно редко встречаются. Эти уникальные жемчужины очень популярны в Азии, и только за последние 10 лет стали предметом охоты коллекционеров со всего мира. Ведь культивировать подобный жемчуг невозможно, их находят только в естественных условиях. Жемчуг Мело образуется морскими улитками, известными как Мело Мело, и откладываются внутри их раковин, в отличие от традиционного жемчуга, который находится внутри устриц.



Раковины Мело з моллюском / Фото Wikipedia