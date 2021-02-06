Бедный рыбак из Таиланда нашел драгоценную жемчужину Мело редкого оттенка: какова ее стоимость
37-летний рыбак, по имени Хатчай Нийомдеча недавно наткнулся на редкую жемчужину Мело. Эта жемчужина, оранжевого цвета, считается самой редкой жемчужиной в мире и является одним из самых дорогих вариантов натурального жемчуга.
Источник:Daily Mail
Хатчай Нийомдеча из Таиланда нашел у берега старый буй с множеством моллюсков. Хатчай обнаружил, что к нему также прилипли три прекрасных раковины, и позвал своего 35-летнего брата Ворахата Нийомдеча посмотреть.
Читайте также Полет Сокола: в Саудовской Аравии построят самый длинный, самый быстрый и самый высокий аттракцион-видео
Вместе с братом они отнесли находку домой.
Рыбак из Таиланда нашел драгоценную жемчужину редкого оттенка / Фото Daily Mail
Когда дома они со своим отцом открыли одну из трех раковин – увидели там оранжевую жемчужину. Лишь на следующий день Хатчай обнаружил ценность этой жемчужины – односельчане пришли к нему, чтобы увидеть камень весом 7,68 грамма.
Рыбак из Таиланда нашел драгоценную жемчужину редкого оттенка / Фото Daily Mail
Впоследствии оказалось, что это оранжевая жемчужина Melo. Ее предварительная стоимость составляет не менее 300 тысяч долларов.
Рыбак из Таиланда нашел драгоценную жемчужину редкого оттенка / Фото Daily Mail
Приобрести жемчужину уже захотели три покупателя, но скорей всего Мело достанется ювелиру из Китая, который предложил самую высокую цену и прибудет за сокровищем уже на следующей неделе.
Рыбак из Таиланда нашел драгоценную жемчужину редкого оттенка / Фото Daily Mail
Дело в оттенке – оранжевые жемчужины столь яркого цвета невероятно редко встречаются. Эти уникальные жемчужины очень популярны в Азии, и только за последние 10 лет стали предметом охоты коллекционеров со всего мира. Ведь культивировать подобный жемчуг невозможно, их находят только в естественных условиях. Жемчуг Мело образуется морскими улитками, известными как Мело Мело, и откладываются внутри их раковин, в отличие от традиционного жемчуга, который находится внутри устриц.
Раковины Мело з моллюском / Фото Wikipedia
Что еще известно о жемчуге Мело?
Жемчуг Мело – это природные драгоценные камни, добываемые под панцирем крупных видов морских улиток, известных как Мело Мело.
Драгоценные камни образуются, когда под раковину улитки попадает раздражитель, из-за чего животное выделяет секрет, уменьшающий дискомфорт. Через несколько лет слои секрета образуют жемчужину Мело.
Цвет жемчуга варьируется от коричневого до желтого или оранжевого. Оранжевый цвет Мело встречается в одной на несколько тысяч раковин, а это значит, что эти редкие камни самые дорогие.Источник: Assael
Поделиться новостью