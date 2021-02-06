Бідний рибалка з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину Мело рідкісного відтінку: яка її вартість
37-річний рибалка, на ім'я Хатчай Нійомдеча нещодавно натрапив на рідкісну перлину Мело. Ця перлина, помаранчевого кольору, вважається найрідкіснішою перлиною у світі та є одним з найдорожчих варіантів натуральних перлів.
Джерело:Daily Mail
Хатчай Нійомдеча з Таїланду знайшов біля берега старий буй з безліччю молюсків. Хатчай виявив, що до нього також прилипли три прекрасних раковини, і покликав свого 35-річного брата Ворахата Нійомдеча подивитися.
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Разом з братом вони віднесли знахідку додому.
Рибалка з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину рідкісного відтінку / Фото Daily Mail
Коли вдома вони зі своїм батьком відкрили одну з трьох раковин – побачили там помаранчеву перлину. Лиш на наступний день Хатчай виявив цінність цієї перлини – односельчани прийшли до нього, щоб побачити камінь вагою 7,68 грама.
Рибалка з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину рідкісного відтінку / Фото Daily Mail
Згодом виявилося, що це помаранчева перлина Melo. Її попередня вартість становить не менше 300 тисяч доларів.
Рибалка з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину рідкісного відтінку / Фото Daily Mail
Придбати перлину вже захотіли три покупці, але скоріше за все Мело дістанеться ювеліру з Китаю, який запропонував найвищу ціну і прибуде за скарбом вже наступного тижня.
Рибалка з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину рідкісного відтінку / Фото Daily Mail
Справа у відтінку – помаранчеві перлини настільки яскравого кольору неймовірно рідко зустрічаються. Ці унікальні перлини дуже популярні в Азії, і тільки за останні 10 років стали предметом полювання колекціонерів з усього світу. Адже культивувати подібні перли неможливо, їх знаходять тільки в природних умовах. Перли Мело утворюються морськими равликами, відомими як Мело Мело, і відкладаються всередині їх раковин, на відміну від традиційних перлів, які знаходяться всередині устриць.
Раковини Мело з молюском / Фото Wikipedia
Що ще відомо про перли Мело?
Перли Мело – це природні дорогоцінні камені, що видобуваються під панциром великих видів морських равликів, відомих як Мело Мело.
Дорогоцінні камені утворюються, коли під раковину равлика потрапляє подразник, через що тварина виділяє секрет, що зменшує дискомфорт.
Через кілька років шари секрету утворюють перлину Мело.
Колір перлів варіюється від коричневого до жовтого або помаранчевого. Помаранчевий колір Мело зустрічається в одній на декілька тисяч раковин, а це означає, що ці рідкісні камені найдорожчі.
Джерело: Assael
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