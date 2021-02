Новые американские горки, которые сейчас разрабатываются на Ближнем Востоке, станут самыми длинными, высокими и быстрыми в мире – их скорость будет достигать 250 км в час. Поэтому, если вы любите прилив адреналина, который сопровождается интенсивными поездками на американских горках, эта новость может вас заинтересовать.

Six Flags Qiddiya – мегапроект в сфере развлечений, который будет основан в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Парк будет занимать площадь в 32 гектара и представит 28 аттракционов и аттракционы в шести тематических странах: The City of Thrills; Discovery Springs; Steam Town; Twilight Gardens; Valley of Fortune; and Grand Exposition.

Один из аттракционов, который станет частью страны The City of Thrills, будет носить название Falcon's Flight ("Полет Сокола) – это будут самые длинные, быстрые и высокие американские горки в мире.

Поклонники американских горок во всем мире с нетерпением ждали этого аттракциона с тех пор, как это было объявлено, потому что нигде нет ничего похожего на него. Сейчас мы находимся на стадии проектирования с экспертами intamin и командой инженеров.

– прокомментировал генеральный директор Qiddiya Филипп Гас.

Falcon Flight, который станет самым длинным, быстрым и высоким аттракционом: смотрите видео

Falcon's Flight будет вмещать 20 пассажиров и проедет около 4 км, выполнит манёвр с вертикальным погружением с обрыва в долину глубиной 160 м с использованием ускорения магнитного двигателя (технология LSM) и достигнет беспрецедентной скорости 250+ км/ч в полете. Поскольку аттракцион станет самой высокой конструкцией, пассажиры будут в восторге от панорамного вида, который откроется им с высоты 160 метров. А спускаясь с горки пассажиры даже смогут почувствовать себя в невесомости.

Это не для слабонервных!,

– говорит Филипп Гас.



Проект парка развлечений в Саудовской Аравии​ / Фото Six Flags Qiddiya



Проект парка развлечений в Саудовской Аравии​ / Фото Six Flags Qiddiya

Строительство парка, расположенного примерно в 40 минутах от Эр-Рияда, началось в 2018 году. Открытие парка, который станет главной достопримечательностью в Саудовской Аравии, планируется в 2023 году.