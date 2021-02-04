Хит группы Queen признан лучшей песней для поднятия настроения во время пандемии: рейтинг ТОП-10
Попеть, потанцевать или просто послушать любимую музыку – это отличный способ развлечься и стать хотя бы чуточку счастливее. Теперь мы знаем, какие именно песни нужно слушать, чтобы наверняка улучшить себе настроение.
Источник: Daily Mail
Британская компания OnePall провела исследование для страховой компании AXA Health и определила рейтинг песен, которые с наибольшей вероятностью улучшат настроение во время пандемии. Первую строчку рейтинга заняла песня группы Queen 1979 года – Don't Stop Me Now.
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Когда мы слышим песни, которые нам нравится, наш мозг высвобождает эндорфины, чувствительные химические вещества, которые вызывают эйфорию, и дофамин – гормон удовольствия,
– рассказал представитель AXA Health Марк Виндвуд.
Более 85 процентов опрошенных респондентов заявили, что музыка – крайне важна для их психического и физического здоровья и действительно влияет на настроение. Именно поэтому песни из составленного рейтинга должны быть в плейлисте каждого, кому нужно немного больше радости и счастья в сложное время пандемии.
#1 Queen – Don't Stop Me Now
#2 Abba – Dancing Queen
#3 Bon Jovi – Livin' on a Prayer
#4 Katrina and the Waves – Walking on Sunshine
#5 The Beach Boys – Good Vibrations
#6 Pharrell Williams – Happy
#7 Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody
#8 Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go
#9 ELO – Mr. Blue Sky
#10 Gloria Gaynor – I Will Survive
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