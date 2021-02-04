Попеть, потанцевать или просто послушать любимую музыку – это отличный способ развлечься и стать хотя бы чуточку счастливее. Теперь мы знаем, какие именно песни нужно слушать, чтобы наверняка улучшить себе настроение.

Источник: Daily Mail

Британская компания OnePall провела исследование для страховой компании AXA Health и определила рейтинг песен, которые с наибольшей вероятностью улучшат настроение во время пандемии. Первую строчку рейтинга заняла песня группы Queen 1979 года – Don't Stop Me Now.

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Когда мы слышим песни, которые нам нравится, наш мозг высвобождает эндорфины, чувствительные химические вещества, которые вызывают эйфорию, и дофамин – гормон удовольствия,

– рассказал представитель AXA Health Марк Виндвуд.

Более 85 процентов опрошенных респондентов заявили, что музыка – крайне важна для их психического и физического здоровья и действительно влияет на настроение. Именно поэтому песни из составленного рейтинга должны быть в плейлисте каждого, кому нужно немного больше радости и счастья в сложное время пандемии.

#1 Queen – Don't Stop Me Now

#2 Abba – Dancing Queen

#3 Bon Jovi – Livin' on a Prayer

#4 Katrina and the Waves – Walking on Sunshine

#5 The Beach Boys – Good Vibrations

#6 Pharrell Williams – Happy

#7 Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody

#8 Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go

#9 ELO – Mr. Blue Sky

#10 Gloria Gaynor – I Will Survive