Хіт гурту Queen визнали найкращою піснею для підняття настрою під час пандемії: рейтинг ТОП-10
Поспівати, потанцювати чи просто послухати улюблену музику – це чудовий спосіб розважитися та стати хоча б трошечки щасливішим. Відтепер ми знаємо, які саме пісні потрібно слухати, щоб стовідсотково покращити собі настрій.
Джерело: Daily Mail
Британська компанія OnePall провела дослідження для страхової компанії AXA Health та визначила рейтинг пісень, які з найбільшою ймовірністю покращать настрій під час пандемії. Першу стрічку рейтингу зайняла пісня гурту Queen 1979 року – Don't Stop Me Now.
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Коли ми чуємо пісні, які нам подобається, наш мозок вивільняє ендорфіни, чутливі хімічні речовини, які викликають ейфорію, та дофамін – гормон задоволення,
– розповів представник AXA Health Марк Віндвуд.
Понад 85 відсотків опитаних респондентів заявили, що музика – вкрай важлива для їхнього психічного та фізичного здоров'я та справді впливає на настрій. Саме тому пісні зі складеного рейтингу повинні бути у плейлисті кожного, хто потребує трішки більше радості та щастя у складний час пандемії.
#1 Queen – Don't Stop Me Now
#2 Abba – Dancing Queen
#3 Bon Jovi – Livin' on a Prayer
#4 Katrina and the Waves – Walking on Sunshine
#5 The Beach Boys – Good Vibrations
#6 Pharrell Williams – Happy
#7 Whitney Houston – I Wanna Dance With Somebody
#8 Wham! – Wake Me Up Before You Go-Go
#9 ELO – Mr. Blue Sky
#10 Gloria Gaynor – I Will Survive
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