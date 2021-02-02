5 захватывающих каверов на укулеле: от Linkin Park до AC / DC
2 февраля отмечают Всемирный день укулеле или день гавайской гитары. Хотя к укулеле часто относятся с иронией из-за скромных размеров, ее мягкое звучание может быть странным.
Источник: 24 канал
Укулеле – разновидность гитары, в переводе с Гавайского означает "скачущая блоха", однако последняя королева Королевства Гавайев, Лилиуокалани, переводила "укулеле" как "подарок издалека". Имя "укулеле" этот инструмент получил именно на Гавайях, а всемирную славу – в начале XX века, когда гавайские музыканты впервые выступили с ним в США. С тех пор на укулеле играют во всем мире.
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Для многих это первый шаг к освоению гитары, а кто-то бренчит на ней, чтобы расслабиться. Но это вовсе не значит, что укулеле не годится для серьезной музыки.
Развлечения 24 предлагают подборку каверов, после прослушивания которых, вы посмотрите на этот инструмент с другой стороны.
1. Linkin Park – Crawling
2. Slayer – War Ensemble
3. Sum 41 – In Too Deep
4. Bring Me The Horizon – Sleepwalking Instrumental
5. AC/DC – Thunderstruck
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