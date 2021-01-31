Корейская музыкальная группа а капелла MayTree изумительно имитирует звуковые эффекты Windows: от хруста корзины до звуковых сигналов завершения работы Windows XP и тому подобное.

Источник: The Verge

Участники корейской а капельной группы MayTree воспроизводят звуки включения Windows XP и Windows Vista, манипуляции с USB-флешкой, ошибки, очистки корзины и выключения компьютера.

Читайте также Apple представил новый фильм к китайскому Новому году полностью снятый на iPhone 12 Pro Max

Это у них получается настолько похоже, что если прослушать их исполнение с закрытыми глазами – то вряд ли можно будет отличить от оригинала. Поэтому предлагаем послушать и убедиться!

Звуковые эффекты Windows

Заставка 20th Century Fox

Музыка из игры Super Mario Bros.

У Maytree есть канал в тиктоке, где их ролики набирают сотни тысяч просмотров.