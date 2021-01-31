MayTree – группа а капелла, что исполняет все что угодно, даже звуки Windows и музыку из "Марио"
Корейская музыкальная группа а капелла MayTree изумительно имитирует звуковые эффекты Windows: от хруста корзины до звуковых сигналов завершения работы Windows XP и тому подобное.
Источник: The Verge
Участники корейской а капельной группы MayTree воспроизводят звуки включения Windows XP и Windows Vista, манипуляции с USB-флешкой, ошибки, очистки корзины и выключения компьютера.
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Это у них получается настолько похоже, что если прослушать их исполнение с закрытыми глазами – то вряд ли можно будет отличить от оригинала. Поэтому предлагаем послушать и убедиться!
Звуковые эффекты Windows
Заставка 20th Century Fox
Музыка из игры Super Mario Bros.
У Maytree есть канал в тиктоке, где их ролики набирают сотни тысяч просмотров.
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